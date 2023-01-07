Диетолог рассказала о пользе гранатового сока

Употребление свежевыжатого гранатового сока поможет восполнить запас энергии, повысить иммунитет и наладить внутренние процессы в организме. Об этом в субботу, 7 января, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.

«Гранатовый сок во все времена считался самым полезным соком. Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов — активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. <...> Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа», — объяснила она.

Прилив сил, возникающий после стакана гранатового сока, по словам эксперта, обусловлен подъемом уровня гемоглобина в крови. Этот эффект особенно ярко ощущают люди, страдающие от анемии. Положительное влияние в данном случае оказывают витамин С, терпены, медь и железо.

Для того чтобы извлечь максимум пользы, Мойсенко посоветовала готовить напиток самостоятельно и разбавлять водой. Производители, как правило, добавляют в состав сахар и другие консерванты, поэтому найти чистый гранатовый сок на полках магазинов практически нереально.

10 декабря нутрициолог Антон Брыкин рассказал о пользе и вреде граната. По его словам, этот фрукт обладает противовоспалительными, обезболивающими и другими полезными свойствами, однако некоторым людям следует ограничивать потребление этого продукта. В частности, врач советовал отказаться от гранатов аллергикам и людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта.