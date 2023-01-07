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Американцы раскритиковали «рождественский подарок» Зеленскому от США

Пользователей Twitter возмутил «рождественский подарок» Зеленскому с военной помощью США
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Фото: commons.wikimedia.org/Pvt. 1st Class Prince Hearns
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Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за заявление в Twitter о получении очередного пакета военной помощи от США. Свое мнение пользователи написали в комментариях 6 января.

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«Я приветствую постоянный пакет американской военной помощи. Спасибо президенту Байдену за совершенно новое вооружение, включая БМП Bradley и ракеты ПВО. Это укрепит украинскую армию на поле боя. Отличный подарок на Рождество для Украины!» — написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

При этом многие пользователи не оценили получение Киевом очередного пакета помощи от Вашингтона.

Пользователь soulful_ali написал, что американские налогоплательщики сделают Зеленского миллиардером к концу конфликта.

«Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность», — съязвил justin boss.

Комментатор с ником il libanese считает, что украинскому лидеру стоило отмечать Рождество 25-го декабря.

Didimos выразил надежду на то, что американцы отвернутся от Украины, когда узнают, куда идут средства, выделяемые Киеву. Также он назвал власти страны «разрушителями Европы».

«Преступник, сливающий в канализацию то, чего нет», — написал Wilb.

«Ты можешь получить весь арсенал США и ЕС, но против России ты будешь проигравшим сегодня, завтра и всегда. Твоя роль — способствовать упрямству Штатов, но как долго? Обвал доллара неминуем, а Украина станет нейтральной», — отметил Efufola.

Ранее в этот день Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будут потрачены на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Пентагоне рассказали, что в поставки Украине впервые войдут зенитные ракеты класса «поверхность–воздух» с радиолокационным наведением RIM-7 Sea Sparrow, а также 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ). Помимо этого, США еще направят Киеву 50 боевых машин пехоты Bradley,

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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