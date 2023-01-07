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Совбез Белоруссии: группировка совместных войск рассчитана на защиту западных границ Союза

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Госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович 6 января заявил, что белорусско-российская региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели.

Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
Лидеры двух стран договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать совместные учения

«Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты прежде всего западных границ Союзного государства», — сказал Вольфович журналистам.

По его словам, решение о развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси было принято еще в 2022 году.

Вольфович подчеркнул, что группировка развернулась успешно. В настоящий момент организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке как с военнослужащими России, так и с военнослужащими Белоруссии.

«Региональная группировка войск — один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства», — отметил Вольфович.

Как он заявил, решение о развертываниии региональной группировки было принято как раз в связи с «не миролюбивой политикой» соседних западных стран.

Также он отметил, что на западных границах наращивается военная активность, число учений, постоянно фиксируются полеты разведывательной авиации.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области у границ Польши и Украины, где размещена одна из российских воинских частей.

Накануне в минобороны Белоруссии рассказали, что в республику продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил РФ. С прибывающими подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания, добавили в ведомстве.

Также в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений ВС Белоруссии и РФ планируется проведение совместного летно-тактического учения.

19 декабря в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

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