Фанаты «Уэнсдэй» обеспокоились из-за возможного перехода сериала с Netflix

Фанаты «Уэнсдэй» опасаются, что в связи со слиянием кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, которой принадлежит сериал, и Amazon, второй сезон может выйти не на Netflix, а на платформе Amazon Prime Video. Об этом 6 января сообщило издание The Independent.

По информации издания официально стриминговый сервис до сих пор не продлил контракт на показ второго сезона. При этом продюсеры сериала уже находятся в поиске мест для съемок и сценаристов.

При этом издание IndieWire сообщило со ссылкой на источники, что Netflix и Metro-Goldwyn-Mayer достигли договоренностей о втором сезоне «Уэнсдэй» заранее.

Кроме того, Deadline писал о заявлении Amazon, что компания не планирует делать весь контент и Metro-Goldwyn-Mayer эксклюзивным для Amazon Prime Video.

Ранее, 27 декабря, Netflix составил свой список самых популярных фильмов и сериалов 2022 года. Сериал «Уэнсдэй» занял второе место в рейтинге.

Кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев 8 декабря назвал сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» «в каком-то смысле идеальным». Он отметил, что это эскапизм в чистом виде, страшная сказка для тех, кто хочет убежать от повестки и личных проблем в мир, который любит и знает с детства. По его мнению, в работе прослеживается некий парадокс: сплошные садистские шутки, расчлененка, ночные кладбища и жуткая нечисть вкупе с безобидным подростковым детективом с примесью молодежной комедии.