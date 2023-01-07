Корреспондент «Известий» показал празднование Рождества солдатами ВС РФ

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал, как российские военнослужащие в Северодонецке празднуют Рождество.

Как отметил журналист, войсковой священник отец Рафаил разворачивает храм в полевых условиях под тентом полевой кухни, подготавливая иконы и место для проведения таинств.

«Мимо пуля пролетела — уже Бог помог, мина разорвалась рядом, тебя не зацепила. Пока это очень редкие случаи чтобы прилетало, не попадают, возможно и Бог хранит», — поделился военнослужащий Центрального военного округа (ЦВО) с позывным «Бобер».

Сам отец Рафаил рассказал, что многие военнослужащие обращаются к нему.

«Многие крестятся, многие просят совета, многие хотят просто поговорить с батюшкой, ну потому что без Бога нельзя воевать, я их полностью понимаю. Мы только что покрестили двоих человек. Я зачитал послание святейшего патриарха Кирилла, обращенное в связи с праздником Рождества Христова, и поздравил от себя, от имени русской православной церкви с Рождеством Христовым», — отметил отец Рафаил.

Отца Рафаила на передовой сильно ждали не только из-за возможности причаститься или исповедоваться, но, и чтобы отправить письмо родным.

Корреспондент «Известий» рассказал, что один из военнослужащих решил креститься перед завтрашним боем.

«Да всё поменялось, чувства поменялись — другие. Не страшно стало ехать завтра», — рассказал крестившийся доброволец Сергей.

По словам корреспондента, после службы, бойцов поддержал ансамбль песни и пляски ЦВО. Артисты привезли письма детей.

Накануне украинские боевики открыли огонь по городу Новая Каховка в Херсонской области, где в это время проходила рождественская служба в Свято-Андреевском соборе.

В это же время по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января. Он был введен по поручению президента России Владимира Путина.

5 января Москва призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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