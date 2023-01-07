Боец ВС РФ заявил о нарушении Украиной режима прекращения огня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не соблюдают режим прекращения огня — в частности, боевая активность фиксируется на сватовском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 6 января, рассказал «РИА Новости» российский служащий с позывным «Борода».

«Перемирие с нашей стороны. <...> Орудия зачехлены, свернуты, стоят под навесами. Они (украинские военнослужащие. — Ред.) перемирие не соблюдают», — поделился собеседник агентства.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Инициативу приветствовал замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. В пятницу он подчеркнул, что надеется на расширение возможностей для оказания помощи населению во время перемирия.

Москва также призвала Киев объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию и продолжила обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области. В частности, под огонь боевиков попали Донецк и Новая Каховка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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