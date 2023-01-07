Пушков раскритиковал выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию

Сенатор Алексей Пушков 6 января раскритиковал выдвижение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

«Вот это ход! То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен «хранителем мира»?» — написал он в своем Telegram-канале.

Также Пушков задался вопросом, является ли выдвижение Столтенберга воплощением «rules-based world» — «мира, основанного на правилах», который Североатлантический альянс навязывает мировому сообществу.

По словам сенатора, Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета, если одобрит кандидатуру Столтенберга.

Ранее, 5 января, Столтенберг призвал оказать больше военной помощи украинской стороне, потому что, по его мнению, «оружие — это фактически путь к миру».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявление генсека НАТО процитировал британского писателя Джорджа Оруэлла, написав «прошлое было стерто, сам факт стирания забыт, а ложь стала правдой».

Генсек НАТО уже делал подобные заявления ранее. Так, 30 декабря он заявил, что военная поддержка Украины якобы является кратчайшим путем к миру. По его словам, России «следует понять, что ей не удастся достичь своих целей в украинском конфликте».

Он также подчеркнул, что считает украинские атаки на российские военные объекты абсолютно законными.