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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с Porsche в Москве

Пятеро пострадавших в ДТП с Porsche в Москве остаются в больницах
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Пятеро из восьми пострадавших в ДТП на Севастопольском проспекте в Москве остаются в больницах. Троих отпустили после оказания первичной медицинской помощи.

По информации «Известий», водитель Volkswagen Tiguan получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, а его пассажиру диагностировали сочетанную травму, сотрясение мозга, а также перелом позвоночника. Оба были госпитализированы.

Также сообщается, что девушка-пешеход получила перелом ключицы.

Помимо этого, пострадал пассажир Great Wall. Врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также травму позвоночника.

Кроме того, пассажирка Porsche получила сотрясение мозга и перелом бедра.

Накануне на Севастопольском проспекте произошло массовое ДТП. По данным «Известий», пострадали восемь человек. При этом известно, что несколько человек оказались заблокированы в автомобилях. В МВД подтвердили эту информацию. Уточняется, что среди пострадавших один ребенок.

Тогда же прокуратура опубликовала видео, на котором видно, что виновником ДТП на стал мужчина за рулем Porsche Cayenne. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda, а затем и Volkswagen.

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