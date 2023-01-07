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Маккарти выразил надежду избраться спикером палаты представителей в 14 туре

Республиканец Маккарти надеется в пятницу избраться спикером палаты представителей США
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Фото: REUTERS/Mary F. Calvert
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Лидер республиканцев Кевин Маккарти заявил, что рассчитывает до конца 6 января завершить процедуру выбора спикера палаты представителей конгресса США.

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На данный момент объявлен перерыв до 22:00 (7 января 6:00 мск). Маккарти надеется c 14-й попытки избраться на этот пост.

«Я верю, что у нас будут голоса, чтобы закончить это раз и навсегда», — приводит его слова телеканал CNN.

По итогам 13-го тура Маккарти вновь не сумел заручиться поддержкой большинства, набрав 214 голосов.

Представитель демократов Хаким Джеффрис получил 212 голосов, от всей фракции.

В качестве альтернативной кандидатуры Маккарти республиканцы выдвинули Джима Джордана, за которого проголосовали шесть конгрессменов.

Ранее, 3 января, палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

По итогам 11 туров определить нового спикера так и не удалось. За Маккарти проголосовали 213 конгрессменов, за Джеффриса — 211, за Джордана — 4, за Херна — 3.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет 218 голосов.

3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа, президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

Между тем 4 января американский президент Джо Байден пошутил, что если разногласия среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей конгресса США продолжатся, то на эту должность попадет его однопартиец Грег Лэндсман, избранный в состав палаты представителей впервые.

Также 6 января сенатор Алексей Пушков написал, что затянувшиеся выборы нового спикера палаты представителей конгресса показывают глубину раскола во властных кругах США. По его словам, американская система власти «всё чаще буксует».

Ведущий политических ток-шоу, автор YouTube-канала Rubin Report американец Дэйв Рубин 6 января пошутил о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского в качестве кандидата на должность спикера палаты представителей США. По американскому законодательству на пост спикера нижней палаты конгресса могут выдвигаться не только законодатели, но и иные лица.

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