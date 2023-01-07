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Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, без осадков, гололедица и до 24 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 7 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –22 до –20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –24 градусов.

В Московской области днем ожидается от –25 до –20 градусов, ночью — до 27 градусов мороза.

Днем прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3–8 м/c, ночью ветер переменных направлений, его скорость составит 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 759–761 мм ртутного столба.

Ранее, 6 января, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что резко ударившие по Москве морозы будут держаться еще несколько дней.

В этот же день синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что 7 и 8 января в столице ожидаются самые холодные ночи. Он также отметил, что потепление в городе ожидается только к середине месяца, тогда температура воздуха не будет опускаться ниже 10 градусов.

Кроме того, стало известно, что ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. К 7:00 температура составила –22,6 градуса.

До этого, 5 января, Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов. Он будет действовать до 21:00 7 января.

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