В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за холода

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге в субботу, 7 января, из-за холодов. Об этом 6 января объявили в администрации города.

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 7 января с 5 до 10 часов утра объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры воздуха. Ожидается, что местами температура понизится до –20 градусов», ― говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В связи с аномально холодной температурой городские власти призвали жителей Санкт-Петербурга проявлять особую осторожность, находясь на улице.

Ранее, 4 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян, что в ближайшие дни в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются аномальные морозы.

Европейская часть России может столкнуться с похолоданием до –34 градусов.

По словам Вильфанда, зимой погода считается аномальной, если температура ниже нормы на семь или более градусов держится на протяжении пяти или более дней.