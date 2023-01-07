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В Сочи из-за обильных осадков обрушился мост
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В Сочи из-за обильных осадков обрушился мост

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Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Из-за обильных осадков в селе Каткова Щель в Лазаревском районе Сочи произошло обрушение моста. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности МО г-к. Сочи произошло поднятие уровня воды в ручье в селе Каткова Щель, в результате чего произошел размыв участка по улице Курганной», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что восстановительные работы начнутся после падения уровня воды. На место происшествия были направлены подразделения ЮРПСО, оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, АСО «Кубань-СПАС», муниципальные аварийно-спасательные формирования.

В общей сложности в ликвидации последствий затопления примут участие 28 человек, будет привлечено семь единиц техники.

Также в МЧС предупредили о том, что в ближайшие сутки на территории Сочи, особенно в предгорной и горной зоне, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее в этот день стало известно, что в связи с неблагоприятными погодными условиями было решено приостановить паромное сообщение в Керченском проливе, соединяющем Краснодарский край и Крым.

Накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за потенциального схода лавин в Сочи в период с 6 по 7 января. Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и заранее планировать маршруты для прогулок и путешествий.

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