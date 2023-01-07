В США оценили ситуацию с помощью Украине на фоне раскола в конгрессе

В министерстве обороны США уверены в сохранении курса американских законодателей на поддержку Украине, несмотря на существующий в настоящий момент раскол в палате представителей конгресса из-за проблем с выбором спикера. Об этом в пятницу, 6 января, заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

«Мы получали огромную поддержку в вопросе обеспечения безопасности Украины от обеих партий. И хотя я практически уверена, что детали оказываемой помощи будут меняться со временем, я полагаю, что поддержка останется на высоком уровне», ― отметила Купер.

Представитель Пентагона подчеркнула, что ведомство готово работать с конгрессом даже на фоне сообщений, что радикально настроенные члены Республиканской партии готовы поддержать кандидатуру своего сопартийца Кевина Маккарти на пост спикера в обмен на обещание добиться сокращения оборонного бюджета страны на $75 млрд.

«Мы продолжим работать с конгрессом для обеспечения оборонных нужд, в том числе тех, которые относятся к защите суверенитета Украины», ― заверила она.

Ранее в этот день палата представителей конгресса США по итогам 12-го тура так и не смогла выбрать спикера. За лидера Республиканской партии в палате Кевина Маккарти проголосовали 213 конгрессменов, за представителя демократов Хакима Джеффриса — 211, что на один меньше, чем во всех предыдущих турах.

Ранее, 5 января, палата представителей американского конгресса по итогам 11 раундов голосования не смогла утвердить спикера. За Кевина Маккарти проголосовали 200 конгрессменов, за Хакима Джеффриса — 212, вся фракция демократов, за кандидата-республиканца Байрона Дональдса — 12, за Кевина Херна — 7.

Выборы спикера стали самыми долгими за последние 164 года работы конгресса.

3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов президента США демократа Джо Байдена.

Тогда же палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет не менее 218 голосов.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.