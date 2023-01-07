Пушилин и Кириенко оценили восстановительные работы в городе Енакиево

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в пятницу, 6 января, посетили город Енакиево в ДНР, где проводятся восстановительные работы при поддержке Ленинградской области.

К настоящему моменту приезжие специалисты закрыли тепловой контур соцобъектов, отремонтировали три школы и три детсада, а также пробурили 23 скважины возле котельных и три возле больниц для решения проблемы с дефицитом воды.

«Не менее серьезная программа и на этот год. Огромная благодарность за такое братское отношение жителям Ленинградской области!» — заключил Пушилин.

В частности, планируется реабилитировать транспортную систему Енакиево. Городское трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ) уже получило 10 новых трамваев, теперь необходимо провести ремонт депо, заменить поврежденные рельсы и остановочные павильоны.

21 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, как на территориях освобожденных российскими войсками городов постепенно возобновляется мирная жизнь. В Мариуполе в ДНР военными строителями возведены 12 жилых домов. Также продолжается строительство еще шести зданий, детского сада и школы.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что работы по восстановлению Мариуполя идут быстрыми темпами. Он также предложил создать отдельную программу для обеспечения населения Донбасса жильем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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