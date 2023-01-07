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Турция будет добиваться отсрочки оплаты за газ в переговорах с РФ

Министр энергетики Турции заявил о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Министр энергетики Турции Фатих Донмез 6 января сообщил, что страна продолжает переговоры с Россией по вопросу отсрочки оплаты за природный газ.

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«Переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям. Мы ведем переговоры в том ключе, который будет выгоден нам. Сейчас речь идет и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах. На данный момент негативного опыта с Россией у нас не было», — сказал Донмез в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, в настоящее время наиболее важным вопросом для всех стран является безопасность и бесперебойность поставок газа.

«У нас не было проблем с Россией. Конечно, цена тоже имеет значение, но это деловые вопросы. Мы всё сообщим в свое время. Компания Botas ведет переговоры с «Газпромом», — сказал он.

Кроме того, Донмез подчеркнул, что предложение России о создании в Турции газового хаба говорит о доверии к Анкаре.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 28 декабря сообщил, что Турция и Россия приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

8 декабря агентство Bloomberg сообщило, что турецкая сторона на предстоящих переговорах в Анкаре намерена обсудить с российской делегацией получение скидки более чем в 25% на поставляемый из РФ газ. Если страна не сможет обеспечить снижение цены, то она будет добиваться отсрочки платежей предпочтительно до 2024 года.

Путин 1 ноября назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как голубое топливо — очень востребованный продукт в мире.

До этого, 12 октября, Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря Россия могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.

Вице-премьер России Александр Новак счел идею перспективной.

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