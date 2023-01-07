Минобороны рассказало о подвигах российских военных на спецоперации

Минобороны России 6 января сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Так, по информации ведомства, выдающуюся самоотверженность продемонстрировал прапорщик Александр Овчинников. Он не покинул занятый наблюдательный пункт, несмотря на массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), и продолжил корректировать работу артиллерии ВС РФ. Благодаря грамотным указаниям прапорщика было уничтожено несколько автомобилей противника, осуществлявших переброску личного состава к переднему краю. Также удалось ликвидировать бронегруппу националистов, боевую машину пехоты и танк.

Позже Овчинников обнаружил подкрепления неприятеля до того, как те перешли в атаку. Действуя мужественно и решительно, прапорщик организовал огневое поражение украинских боевиков, не давая им прорваться через рубеж обороны. Отвага военнослужащего позволила заблаговременно пресечь угрозу наступления.

Кроме того, были отмечены заслуги рядового Павла Еремеева, который прокладывал безопасный маршрут сквозь минные заграждения противника, для дальнейшего продвижения к его позициям. В ходе работы он был ранен в левую руку при детонации мины «Лепесток». Получив первую помощь, рядовой продолжил выполнять задачи разведки уже с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Еремеев сумел вычислить замаскированную позицию ВСУ с пятью вооруженными националистами. Эту информацию и необходимые координаты он передал на пункт управления, после чего остался на своей точке, откуда корректировал огонь российских артиллеристов до тех пор, пока цель не была уничтожена. Позже по коридору, проложенному рядовым, формирования ВС РФ без потерь взяли штурмом опорный пункт неприятеля.

Ранее, 6 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успешном поражении гаубицы Д-20 в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также артиллерийской системы М-777 американского производства в Запорожской области.

В МО также рассказали, что в районах Авдеевки и Рай-Александровки ДНР российские войска уничтожили пусковую установку и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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