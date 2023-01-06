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В США не увидели предпосылок к скорейшему завершению боев на Украине

Белый дом: США не видят перспектив прекращения боев на Украине в ближайшие месяцы
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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На сегодняшний день нет оснований полагать, что конфликт на территории Украины будет завершен в ближайшем будущем. Такое мнение в пятницу, 6 января, выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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«Как мы уже говорили несколько недель назад, мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся зимой», — сказал он в ходе брифинга.

Выступающий отказался комментировать стратегические решения командования ВС РФ и воздержался от прогнозов по этому поводу. При этом Кирби упомянул, что на разных участках линии соприкосновения ситуация обстоит по-разному: если в одном месте российские войска продвигаются вперед, то в другом они вынуждены обороняться.

Ранее в этот день координатор СНБ заявил, что Вашингтон принимает все необходимые меры для скорейшей отправки Киеву американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Также он добавил, что реализация инициативы по обучению украинских служащих работе с иностранной военной техникой еще не началась. Подготовка пройдет за пределами Украины.

Тогда же США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в него войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля–воздух». В частности, $225 млн выделено для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне сообщалось, что в новый пакет помощи от США войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона. Помимо США, в нем поучаствует и Германия, предоставив Украине системы ПВО Patriot. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома в этот же день.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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