ООН не зафиксировала интенсивных боев в период прекращения огня

В период объявленного РФ режима прекращения огня на Украине не наблюдается интенсивных боестолкновений. Об этом в пятницу, 6 января, заявил официальный представитель Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Наши коллеги на месте говорят, что не получали сообщений об интенсивных или масштабных боевых действиях», — сказал он в ходе брифинга.

При этом отмечается, что международная организация не ведет мониторинг по всей линии соприкосновения.

Дюжаррик также напомнил о словах заместителя Генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса. Последний подчеркивал, что надеется на расширение гуманитарных возможностей во время рождественского перемирия.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва призвала Киев объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию и продолжила обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области. В частности, под огонь боевиков попали Донецк и Новая Каховка.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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