В США пообещали поставить Киеву БМП Bradley как можно скорее

Переброска Киеву американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley займет время, но Вашингтон постарается передать их как можно скорее. Об этом в пятницу, 6 января, на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Пройдет какое-то время, прежде чем они (БМП Bradley. — Ред.) действительно смогут оказаться в стране. Я не могу назвать вам конкретную дату. <...> Я могу сказать, что мы будем делать это так быстро, как это возможно», — сказал он.

Администрация США ожидает, что обучение украинских военных работе с БМП Bradley не займет много времени.

Кирби также добавил, что обучение украинских солдат применению американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot еще не началось. По его словам, оно будет проходить за пределами Украины.

Ранее в этот день США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в него войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля–воздух». В частности, $225 млн выделено для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне сообщалось, что в новый пакет помощи от США войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона. Помимо США, в нем поучаствует и Германия, предоставив Украине системы ПВО Patriot. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома в этот же день.

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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