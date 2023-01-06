Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ впервые за время установленного режима тишины обстреляли Донецк из РСЗО
Мир
В США пообещали поставить Киеву БМП Bradley как можно скорее
Мир
НАТО и ЕС 10 января подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве
Происшествия
В Мелитополе Запорожской области сообщили о взрыве
Мир
В Мексике при задержании наркоторговца погибли 29 человек
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажке в подмосковном Голицыно
Мир
МИД Украины призвал ФРГ поставить Киеву все доступные виды тяжелых вооружений
Мир
Совершивший покушение на сербов в Косово албанец задержан полицией
Мир
Американский ведущий предложил Зеленского на пост спикера палаты представителей
Мир
Госдеп одобрил смену названия Турции в своих официальных документах
Мир
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд
Мир
В Госдуме назвали реакцию Киева и Запада на рождественское перемирие античеловечной
Сюжет:

В США пообещали поставить Киеву БМП Bradley как можно скорее

Белый дом: переброска американских БМП Bradley займет время, но США постараются передать их Киеву как можно скорее
0
Фото: commons.wikimedia.org/7th Army Training Command
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переброска Киеву американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley займет время, но Вашингтон постарается передать их как можно скорее. Об этом в пятницу, 6 января, на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Закрытое небо: украинские воздушные силы теряют авиацию в Донбассе
Российские летчики и зенитчики сбили истребитель Су-27 и три вертолета

«Пройдет какое-то время, прежде чем они (БМП Bradley. — Ред.) действительно смогут оказаться в стране. Я не могу назвать вам конкретную дату. <...> Я могу сказать, что мы будем делать это так быстро, как это возможно», — сказал он.

Администрация США ожидает, что обучение украинских военных работе с БМП Bradley не займет много времени.

Кирби также добавил, что обучение украинских солдат применению американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot еще не началось. По его словам, оно будет проходить за пределами Украины.

Ранее в этот день США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в него войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля–воздух». В частности, $225 млн выделено для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне сообщалось, что в новый пакет помощи от США войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона. Помимо США, в нем поучаствует и Германия, предоставив Украине системы ПВО Patriot. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома в этот же день.

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023