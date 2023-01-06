Госдеп одобрил смену названия Турции в своих официальных документах

В США в ответ на просьбу Анкары в официальных документах будет использоваться новое написание Турции на английском языке — Turkiye. Об этом 6 декабря сообщило агентство Associated Press cо ссылкой на официальные документы Госдепартамента.

«Департамент распорядился, чтобы в новых официальных документах вместо Turkey указывалось Turkiye, хотя произношение не изменится», — говорится в публикации.

Отмечается, что шаг предпринят в преддверии визита в Вашингтон министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который запланирован на конец января. В ходе него будет обсуждаться позиция Анкары в отношении кризиса на Украине и принятия Финляндии и Швеции в НАТО.

Ранее, 2 января, экс-помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что взаимоотношения Анкары с Москвой ставят под вопрос целесообразность членства самой Турции в Североатлантическом альянсе.

До этого, 31 декабря, министр обороны республики Хулуси Акар рассказал, что в январе Турция планирует провести переговоры с США по поводу поставок истребителей F-16. Ограничения на поставки в Турцию истребителей F-16 были сняты при утверждении последнего оборонного бюджета США.