Американские пользователи Twitter 6 января согласились с позицией конгрессмена-республиканца Пола Госара о том, что Украину нужно лишить финансирования, после того, как власти страны отказались соблюсти на один день перемирие в связи с празднованием Рождества.

«Зеленский является преступником! Украина откажется вести боевые действия, только если США перестанут давать им деньги! Наверное, он хочет, чтобы и наши внуки финансировали его армию», — предположил подписчик конгрессмена, житель Южной Флориды Сайрус Башар.

«Я согласен с вами, Пол. Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией», — добавил другой пользователь соцсети.

«Зеленский — преступник!» — отреагировал под публикацией еще один республиканец, аналитик Спенс Роджерс.

Ранее в пятницу представитель Республиканской партии Пол Госар заявил в Twitter, что президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает помощи после того, как отверг предложение России о рождественском перемирии. Политик указал, что продолжать финансировать военный конфликт дальше для США будет просто безнравственно.

Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации будет действовать до 24:00 7 января. Он был введен по поручению президента России Владимира Путина.

5 января Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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