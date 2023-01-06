В Херсонской области с начала режима тишины от обстрелов ВСУ пострадали три человека
- Новости
- Происшествия
- В Херсонской области с начала режима тишины от обстрелов ВСУ пострадали три человека
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсонскую область после начала действия объявленного Россией режима тишины. Как сообщили 6 января в экстренных службах региона, в результате три человека получили ранения.
«Несмотря на Рождество и объявленное перемирие, националисты из батальона «Цунами» сегодня в 16:00 из артиллерийских систем обстреляли населенный пункт Алешки. По предварительным данным, три мирных жителя ранены», — цитирует сообщение ТАСС.
Кроме того, известно, что повреждены два жилых дома.
В этот же день украинские боевики открывали огонь по городу Новая Каховка в Херсонской области, где в это время проходила рождественская служба в Свято-Андреевском соборе. Информации о пострадавших не поступало.
В это же время по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января. Он был введен по поручению президента России Владимира Путина.
Еще накануне, 5 января, Москва призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».