Реклама
Прямой эфир
Мир
США ввели санкции в отношении якобы связанных с поставками дронов в РФ иранцев
Мир
Албанец в Косово открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам
Происшествия
В Херсонской области с начала режима тишины от обстрелов ВСУ пострадали три человека
Политика
Пушков описал политику Запада цитатой экс-канцлера Германии Меркель
Происшествия
ВСУ выпустили по ДНР 34 снаряда с начала объявленного Россией режима тишины
Общество
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
Мир
Украина расторгла соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
Мир
В ООН поприветствовали инициативу России о прекращении огня на Рождество
Армия
Раненных в Макеевке военнослужащих перевезли на лечение в Самару
Происшествия
Пожарные проверяют информацию о задымлении в пресс-центре МИД РФ
Происшествия
Арсенал с боеприпасами обнаружили в заброшенном доме в Херсонской области
Мир
Четверть европейцев признались в проблемах с отоплением своего жилья

Албанец в Косово открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам

«Вечерне новости»: албанец в Косово открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам
0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Албанец в Косово ранил двух сербов, в том числе одного несовершеннолетнего, открыв стрельбу из автоматического оружия во время празднования Рождественского сочельника. Об этом сообщила 6 января газета «Вечерне новости».

СМИ ссылается на данные канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве, согласно которым пострадали 11-летний подросток и 21-летний молодой человек.

Огонь по ним был открыт в районе города Штрпце в населенном пункте Готовуша из проезжающего автомобиля. Пострадавшие были срочно госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

Как отметил глава канцелярии Петар Петкович, происшествие является покушением на убийство мирных жителей.

После первой звезды: чему на самом деле мы радуемся 7 января
Рождество становится главным праздником даже для неверующих

«Покушение на убийство двух сербских мальчиков. Дети были расстреляны албанцем, по словам местных жителей, из движущегося автомобиля. У Милоша и Стефана огнестрельные ранения. Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество!» — указал Петкович на своей странице в Twitter.

В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка.

Ранее, 6 декабря, появилась информация о том, что на севере Косово прогремело несколько взрывов. Косовская полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023