Албанец в Косово открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам

Албанец в Косово ранил двух сербов, в том числе одного несовершеннолетнего, открыв стрельбу из автоматического оружия во время празднования Рождественского сочельника. Об этом сообщила 6 января газета «Вечерне новости».

СМИ ссылается на данные канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве, согласно которым пострадали 11-летний подросток и 21-летний молодой человек.

Огонь по ним был открыт в районе города Штрпце в населенном пункте Готовуша из проезжающего автомобиля. Пострадавшие были срочно госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

Как отметил глава канцелярии Петар Петкович, происшествие является покушением на убийство мирных жителей.

«Покушение на убийство двух сербских мальчиков. Дети были расстреляны албанцем, по словам местных жителей, из движущегося автомобиля. У Милоша и Стефана огнестрельные ранения. Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество!» — указал Петкович на своей странице в Twitter.

В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка.

Ранее, 6 декабря, появилась информация о том, что на севере Косово прогремело несколько взрывов. Косовская полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.