Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей

Социальный фонд России назначил единое пособие на 80 тыс. детей в возрасте до 17 лет. Об этом ведомство сообщило 6 января на своем сайте.

С 28 декабря фонд начал принимать заявки на новую выплату на портале «Госуслуги», а с 4 января — в клиентских службах ведомства. За это время по стране было подано около 670 тыс. заявлений. Рассмотрение заявок началось 3 января.

«Социальный фонд назначил единое пособие на 80 тыс. детей до 17 лет. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе», — сообщили в фонде, добавив, что отдельно выплаты получат еще около 1,5 тыс. беременных.

Кроме того, только за начало января Социальный фонд одобрил выплаты на 33 тыс. первенцев до трех лет, которые родились до наступления 2023 года.

Отмечается, что единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.

С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, созданный в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он станет единым социальным оператором предоставления различных мер социальной поддержки.

19 декабря президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Отмечалось, что закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Тогда же глава государства подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа и прожиточного минимума.