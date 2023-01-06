Арсенал с боеприпасами обнаружили в заброшенном доме в Херсонской области
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал с боеприпасами в Голой Пристани Херсонской области. Об этом сообщили в пятницу, 6 января, в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Как уточняется в сообщении ведомства в его Telegram-канале, полицией найдены патроны калибра 5,45 мм и 7,62 мм общим числом свыше 1 тыс. штук. Там же хранились три корпуса ручных гранат и взрыватель.
Изъятые боеприпасы передали специалистам для дальнейшего исследования. Также правоохранители устанавливают, кем был оборудован арсенал.
13 ноября стало известно, что в Херсонской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные установили, что указанная группа обосновалась в районе дельт рек Конки и Днепра Голопристанского района, после чего по позициям был нанесен массированный артиллерийский удар.
Москва продолжает специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса от агрессии киевского режима. Решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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