Украина расторгла соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 6 января, разорвал соглашение с российским правительством о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана»). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М», — написал он в Telegram-канале.

Мельничук пояснил, что действие соглашения прекращено в связи «с коренным изменением обстоятельств». По его словам, впредь стало невозможным проведение украинским конструкторским бюро «Южное» сервисного обслуживания данных ракет, находящихся в эксплуатации в РФ.

Документ был подписан 21 февраля 2006 года в Москве.

Ранее, 30 декабря, украинский кабмин разорвал соглашение с правительством России о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Кроме того, был одобрен законопроект о выходе из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов.

20 декабря стало известно о прекращении действия соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях.

До этого, в июле, Киев вышел из соглашения о гарантиях прав человека государств — участников СНГ в сфере пенсионного обеспечения, а также договора СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

С 2015 по 2020 год киевские власти разорвали более 150 соглашений с Россией. В частности, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.