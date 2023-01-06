Адриано Челентано исполнилось 85 лет

Итальянский певец и актер Адриано Челентано отмечает 85 лет. Образ самоуверенного бунтаря покорил сердца миллионов. Артист родился в многодетной семье на севере Милана. Сложный период начался после смерти отца. Челентано пришлось бросить учебу и устроиться на работу, передает телеканал «Известия». Юноша был подмастерьем, затем курьером и даже часовщиком. Оставалось время и на хобби, главным из них была музыка. Из комнаты Адриано часто раздавались звуки рок-н-ролла. Начался период написания песен и участия в конкурсах. Несмотря на неодобрение мамы, Челентано смог достичь успеха. К 1954 году артиста уже приглашали выступать на концертах. Многие и по сей день вспоминают легендарный хит Susanna. Актерская карьера началась в 1959 году с эпизодических ролей. Мировую известность принесла комедия «Укрощение строптивого». Через год актер вновь снялся с Орнеллой Мути в картине «Безумно влюбленный». Сейчас артист живет на своей вилле в 100 км от родного Милана. Адриано Челентано до сих пор дает концерты и поет всеми любимые хиты.

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