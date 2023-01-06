Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина расторгла соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
Армия
Раненных в Макеевке военнослужащих перевезли на лечение в Самару
Происшествия
Пожарные проверяют информацию о задымлении в пресс-центре МИД РФ
Происшествия
Арсенал с боеприпасами обнаружили в заброшенном доме в Херсонской области
Мир
Премьер Украины призвал готовиться к аварийным отключениям света
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Новую Каховку во время рождественской службы
Мир
Пушилин уличил во лжи гарантов Минских соглашений
Мир
Foreign Affairs высоко оценил эффективность ударов по объектам энергетики Украины
Мир
Четверть европейцев признались в проблемах с отоплением своего жилья
Мир
На Украине сообщили о переходе собора Киево-Печерской лавры от УПЦ государству
Мир
Папа римский призвал к миру на Украине в ходе поздравления с Рождеством
Общество
У посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку журналиста Касема

Адриано Челентано исполнилось 85 лет

0
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянский певец и актер Адриано Челентано отмечает 85 лет. Образ самоуверенного бунтаря покорил сердца миллионов. Артист родился в многодетной семье на севере Милана. Сложный период начался после смерти отца. Челентано пришлось бросить учебу и устроиться на работу, передает телеканал «Известия». Юноша был подмастерьем, затем курьером и даже часовщиком. Оставалось время и на хобби, главным из них была музыка. Из комнаты Адриано часто раздавались звуки рок-н-ролла. Начался период написания песен и участия в конкурсах. Несмотря на неодобрение мамы, Челентано смог достичь успеха. К 1954 году артиста уже приглашали выступать на концертах. Многие и по сей день вспоминают легендарный хит Susanna. Актерская карьера началась в 1959 году с эпизодических ролей. Мировую известность принесла комедия «Укрощение строптивого». Через год актер вновь снялся с Орнеллой Мути в картине «Безумно влюбленный». Сейчас артист живет на своей вилле в 100 км от родного Милана. Адриано Челентано до сих пор дает концерты и поет всеми любимые хиты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023