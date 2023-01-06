Актер Дрозд объяснил травмы на лице неудачным спаррингом с сыном

Звезда российских сериалов «Ликвидация» и «Бандитский Петербург 2: Адвокат» Максим Дрозд 6 января заявил, что попал в больницу с гематомами и ушибами после неудачного спарринга с сыном.

«Не самая удачная тренировка, решили с сыном сходить в зал поспарринговаться. Молодежь растет, крепчает, а наше дело — не пропускать!» — написал актер в социальных сетях, опубликовав фотографию с травмами.

До этого источник «Известий» сообщил, что Дрозд попал в больницу с повреждениями ноги и головы, однако медики обратили внимание на гематомы и направили актера на дополнительное обследование.

При этом подписчики Дрозда не поверили в версию актера. По их мнению, получить такие травмы в спарринге невозможно.

«Это не тренировка! А порезы на лбу?! А под оба глаза?!» — написала подписчица с ником sintusha5.

В декабре 2021 года сын актера Егор Дрозд попал в больницу в тяжелом состоянии после драки.

Инцидент произошел в московском баре «Йорик убил Хамлета» на улице Покровка. Неизвестный нанес Дрозду два удара по голове. Кроме того, потерпевший ударился головой при падении.