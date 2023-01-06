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В США сняли пародию на драку принца Гарри с братом Уильямом

Телеведущий Киммел из США снял пародию на драку Гарри и Уильяма
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Фото: скриншот
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Телеведущий из США Джимми Киммел опубликовал пародию на ссору принца Уильяма и Гарри, описанную последним в своей автобиографической книге «Запасной». Видео под названием «Два принца» появилось 6 января в личном аккаунте ведущего в Twitter.

В пародии двое темнокожих актеров, переодетых в костюмы принцев, ссорятся на кухне и полностью повторяют драку, описанную в книге. Каждое действие сопровождается прямой цитатой из мемуаров и высмеивается авторами. На задний фон также наложен закадровый смех.

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О драке Уильяма и Гарри в 2019 году стало известно накануне. По словам автора книги, брат пришел к нему, чтобы обсудить натянутые отношения с женой Гарри Меган Маркл. Он назвал ее грубой и резкой, из-за чего сначала возникла перепалка. После того как младший из братьев обвинил старшего в отсутствии поддержки, «разъяренный» Уильям напал на него — схватил за воротник и повалил на пол. После этого Уильям извинился перед младшим братом, говорится в мемуарах.

Ранее принц Гарри и его супруга заявили, что королевская семья отвернулась от них, когда почувствовала рост популярности Меган. Об этом они рассказали в вышедшем на американской стриминговой платформе Netflix документальном мини-сериале об их жизни.

Премьера сериала состоялась 8 декабря. Он состоит из шести эпизодов. Сериал начинается с предупреждения, что данное повествование является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива».

28 сентября стало известно, что принц Гарри и его жена были понижены в ранге членов королевской семьи. На официальном сайте в разделе о членах семьи Гарри и Меган опустились почти в самый конец списка.

До этого, 23 сентября, СМИ сообщили, что принц Гарри поссорился со своим отцом королем Карлом III и братом принцем Уильямом. Он был недоволен тем, что Меган запретили присоединиться к королевской семье и проститься с королевой Елизаветой II после ее смерти в шотландском Балморале.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование ныне покойной королевы Елизаветы II.

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