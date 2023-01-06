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Медведев отреагировал на отказ Киева от рождественского перемирия

Медведев об отказе Киева от рождественского перемирия: меньше проблем и лукавства
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ украинской стороны от предложенного Россией рождественского перемирия. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале в пятницу, 6 декабря.

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«Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий праздник. Их руководители ее отвергли», — указал Медведев.

В связи с этим он высказал мнение, что большинство военнослужащих России, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), «спокойно выдохнули», услышав отказ официальных лиц Украины от перемирия.

«Меньше проблем и лукавства», — добавил зампред Совбеза.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина в районе спецоперации РФ по защите Донбасса с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон.

5 января Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, украинские боевики продолжили наносить удары. В частности, под обстрелами оказались Донецк, а также Новая Каховка, где в то время проходила рождественская служба в Свято-Андреевском соборе.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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