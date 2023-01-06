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В ДНР усилили меры безопасности из-за риска терактов со стороны ВСУ на Рождество

НМ ДНР: в республике усилили меры безопасности из-за повышенного риска диверсий и терактов со стороны Украины
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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) в преддверии Рождества усилены меры безопасности из-за повышенного риска диверсий и терактов со стороны Украины. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщили в Народной милиции ДНР.

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«Враги постараются что-то предпринять, чтобы не дать православным людям отметить Рождество. Ранее неоднократно мы отмечали усиление обстрелов в православные праздники, в том числе обстрелы наших храмов и иные террористические акты», — заявил источник ТАСС.

По его словам, по заявлениям украинской стороны о том, что Россия якобы готовит провокации, можно сказать, что Киев уже подготовил план диверсий.

Ранее, 5 января, президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января. Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

6 января украинские боевики обстреляли Донецк из артиллерии в 12:00, когда начал действовать режим тишины. В сторону Петровского района города было выпущено шесть снарядов. Второй обстрел произошел в 12:30. Тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда. Третий обстрел начался в 13:15. Было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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