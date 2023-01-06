Минобороны: ВСУ продолжили обстрелы, несмотря на введенный Россией режим прекращения огня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня. Об этом 6 декабря заявили в Минобороны РФ.

«Несмотря на соблюдение с 12:00 мск 6 января российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он напомнил, что режим тишины в районе спецоперации РФ по защите Донбасса объявлен в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Он будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон.

Конашенков также указал на то, что попытки ВСУ нанести удары по позициям российских войск подавляются ответным огнем.

Уточняется, что на краснолиманском направлении Украина четыре раза обстреляла позиции РФ из минометов. В районе Белогоровки на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) три раза открывался огонь из артиллерийских орудий ВСУ. В Запорожской области в районе населенного пункта Новопавловка зафиксировано восемь артобстрелов.

В тот же день бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что Киев может начать устраивать различные провокации, чтобы обвинить Москву в нарушении режима прекращения огня. По его словам, для этого киевские власти в том числе могут начать объявлять воздушную тревогу в стране без каких-либо на это оснований.

Со своей стороны заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россией, которая предложила прекратить огонь на Рождество, была протянута украинцам «рука христианского милосердия на великий праздник», однако в Киеве ее отвергли. Хотя, предположил политик, таким образом для России только будет «меньше проблем», поскольку ее избавили от лукавства.

5 января Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».