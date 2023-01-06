Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Новую Каховку во время рождественской службы
Мир
Пушилин уличил во лжи гарантов Минских соглашений
Мир
Западные страны подготовили около 12 тыс. военных ВСУ с начала спецоперации
Мир
Четверть европейцев признались в проблемах с отоплением своего жилья
Мир
На Украине сообщили о переходе собора Киево-Печерской лавры от УПЦ государству
Мир
ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью
Мир
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Мир
Папа римский призвал к миру на Украине в ходе поздравления с Рождеством
Общество
У посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку журналиста Касема
Мир
В Днепропетровске демонтировали памятник Ломоносову
Мир
Медведев увидел плюсы в отказе Украины от рождественского перемирия
Мир
Активисты облили краской фасад экологического министерства в Париже
Сюжет:

Минобороны: ВСУ продолжили обстрелы, несмотря на введенный Россией режим прекращения огня

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня. Об этом 6 декабря заявили в Минобороны РФ.

«Несмотря на соблюдение с 12:00 мск 6 января российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Когда утром начинают бомбить, просто встаешь и закрываешь окно»
Актеры Малого театра Юлия Зыкова и Андрей Чубченко — о задачах агитбригад, России‑Ковчеге и патриотизме Татьяны Дорониной

Он напомнил, что режим тишины в районе спецоперации РФ по защите Донбасса объявлен в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Он будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения сторон.

Конашенков также указал на то, что попытки ВСУ нанести удары по позициям российских войск подавляются ответным огнем.

Уточняется, что на краснолиманском направлении Украина четыре раза обстреляла позиции РФ из минометов. В районе Белогоровки на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) три раза открывался огонь из артиллерийских орудий ВСУ. В Запорожской области в районе населенного пункта Новопавловка зафиксировано восемь артобстрелов.

В тот же день бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что Киев может начать устраивать различные провокации, чтобы обвинить Москву в нарушении режима прекращения огня. По его словам, для этого киевские власти в том числе могут начать объявлять воздушную тревогу в стране без каких-либо на это оснований.

Со своей стороны заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россией, которая предложила прекратить огонь на Рождество, была протянута украинцам «рука христианского милосердия на великий праздник», однако в Киеве ее отвергли. Хотя, предположил политик, таким образом для России только будет «меньше проблем», поскольку ее избавили от лукавства.

5 января Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023