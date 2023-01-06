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Politico: в новый пакет военной помощи США Украине включат зенитные ракеты Sea Sparrow

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США с новым пакетом военной помощи намерены направить Украине зенитные ракеты Sea Sparrow. Об этом пишет Politico 5 января.

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Издание уточняет, что Sea Sparrow можно запускать как с моря, так и с суши. Такие ракеты также используют для перехвата летательных аппаратов, в том числе самолетов. Кроме того, Sea Sparrow способны перехватывать другие крылатые ракеты.

В публикации также обращается внимание на то, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы уже приспособили под новые снаряды из США советские «Буки».

Как сообщалось ранее в этот день, президент США Джо Байден забыл о данном обещании президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно поставок вооружения. На встрече с членами своего кабинета он долго не мог вспомнить, какое именно оружие Вашингтон обязался отправить Киеву.

В ходе заседания глава Белого дома также заявил, что эффективность систем Patriot на Украине уже ощутима. Однако, по официальным данным, батарея на территорию страны еще не доставлена.

Между тем 3 января сообщалось, что Вашингтон не стал удовлетворять просьбу президента Украины Зеленского о поставках тактических ракет большой дальности ATACMS. Как отметили обозреватели Politico, в Белом доме полагают, что использование ATACMS слишком опасно в контексте противостояния России, так как эти ракеты способны преодолеть расстояние до 300 км.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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