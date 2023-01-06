Тигрицы устроили драку во время представления в цирке Кисловодска

Две тигрицы устроили схватку во время представления на арене цирка в Кисловодске. На видео, которое появилось в распоряжении «Известий» 6 декабря, видно, что одна из хищниц бежала по кругу арены, когда на нее неожиданно набросилась другая.

Животные вцепились друг в друга клыками и когтями, а дрессировщик Ярослав Запашный в свою очередь бросился их разнимать. Для этого ему пришлось бросить в дерущихся тигриц большую цирковую тумбу.

Животные отказались реагировать на тяжелый предмет, но спустя несколько секунд их всё же удалось растащить друг от друга. Представление в связи с происшествием пришлось остановить. Одно из животных получило в драке серьезные раны, за его жизнь сейчас борются опытные ветеринары.

Днем ранее сообщалось, что лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время представления в сочинском цирке. Дрессировщики пытались укротить львов, однако животные отказывались подчиняться. В итоге один из львов напал на Макаренко со спины и укусил его. После того как мужчина упал, к нему подбежал коллега и сумел отогнать животное.

Как предполагают специалисты Росгосцирка, причиной нападения одного животного на другое стало то, что у нападавшей самки из-за установившейся аномально теплой погоды на юге России раньше обычного начался «период охоты». До этого дрессировщики никогда не наблюдали тигрицу в подобном состоянии.

В ноябре на дрессировщика Эдгарда Запашного напал тигр по кличке Рой. Он тогда рассказал, что животное не нападало с целью атаки, а просто махнуло лапой, а он в это время отвлекся на своего молодого помощника. Врачи диагностировали у Запашного порез на лице, глубина которого достигала кости.