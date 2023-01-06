Активисты облили краской фасад экологического министерства в Париже

В Париже двое экоактивистов облили краской фасад министерства экологического перехода и территориального единства Франции. Об этом 6 января сообщил телеканал BFM.

Двое мужчин выступили от движения «Последняя реновация» (Derniere Renovation) и облили фасад оранжевой краской.

4 января участники Derniere Renovation также облили оранжевой краской ворота и стену на входе в резиденцию премьер-министра Франции, расположенную в Матиньонском дворце в столице страны.

Отмечалось, что организаторы акции хотят предупредить о последствиях глобального потепления и привлечь внимание правительства.

До этого, 2 января, сообщалось, что группа итальянских защитников окружающей среды испачкали оранжевой краской здание сената республики в Риме. Акцию резко осудил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин. Он заявил, что подобные проявления вандализма не должны оставаться безнаказанными.