Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на желание Польши захватить часть Украины и расширить свою территорию, что противоречит интересам стран НАТО. Об этом он заявил 5 января в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. <...> Они хотят вернуть контроль над потерянными землями. <...> Это противоречит целям НАТО, я сомневаюсь, что большинство стран альянса поддержат их», — отметил он.

Полковник напомнил, что 400 лет назад Польша была крупнейшим государством в Европе и обладала сильнейшей армией. Он полагает, что Варшава стремится вернуть былое величие при помощи возвращения территорий, которые тогда входили в Речь Посполитую, в том числе Западной Украины и даже Минска.

Макгрегор считает, что со стратегической точки зрения действия Польши не самые благоразумные и адекватные. При этом, по его словам, НАТО и США ничего не предпринимают для того, чтобы остановить возможное вступление польских войск на Украину.

Ранее, 17 декабря, польский портал Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) написал, что власти Польши готовятся к масштабному удару по территории Западной Украины с целью ее захвата и проведения там референдума. Отмечалось, что в стране уже созданы различные программы и специальные тренировочные лагеря для поляков, в которых под руководством министерства национальной обороны они будут приобретать знания и основные военные навыки.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил о планах польских националистов забрать западные части Украины.

До этого, 30 ноября, в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили о форсировании Польшей аннексии Запада Украины, а именно территорий Львовской, Ивано-Франковской областей и большей части Тернопольской области. Там добавили, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине, их результаты станут обоснованием притязаний на украинские земли.

4 ноября Путин заявлял, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».