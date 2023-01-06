ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью

Над Киевской областью начала работу украинская авиация. Об этом 6 января сообщает городская военная администрация Киева.

«В небе Киевской области работает наша авиация», — указали в пресс-службе.

На всей территории Украины уже около двух часов продолжает действовать объявленная воздушная тревога. Сообщения о тревогах поступили во все области в течение всего трех минут, хотя обычно это занимает более длительное время.

Как утверждает украинское издание «Страна.ua», причиной стал якобы взлет российского боевого самолета в Белоруссии, который может нести гиперзвуковые ракеты.

Никаких подробностей после этого не поступало.

Еще днем 6 января Россия ввела в действие режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, который будет действовать до 24:00 7 января. Мера была введена по поручению президента России Владимира Путина.

5 января Москва призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».