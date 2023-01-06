У посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку журналиста Касема

Акция в поддержку шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема в пятницу, 6 января, прошла около посольства Латвии в Москве. Кадры с места событий оказались в распоряжении «Известий».

Всего у здания собрались несколько десятков человек. Участники держат таблички с лозунгами «Свобода слова в свободном падении», «Свободу Марату Касему» и др.

Марата Касема задержали в Риге 5 января. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже Касема перевели в рижскую центральную тюрьму.

Сообщалось, что адвокату шеф-редактора «Sputnik Литва» материалы дела пока не поступали. По информации «Sputnik Ближнее зарубежье», в них идет речь о нарушении Касемом экономических санкций Европейского союза (ЕС) против России и о шпионаже. По второй статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет он проживает в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря 2022 года он прибыл в Латвию по семейным делам.