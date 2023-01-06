Четверть европейцев признались в проблемах с отоплением своего жилья

Четверть европейцев испытывают проблемы с отоплением своего жилья и задолженностью по счетам за коммунальные услуги. Такие данные приводит 6 января будапештский исследовательский центр Szazadveg.

«Из-за роста цен на энергоносители обе проблемы коснулись значительной части населения. 26% жителей Европы (более 100 млн человек) не имеют возможности нормально отапливать свои дома», — говорится в сообщении центра, основанном на результатах проведенного опроса.

Отмечается, что каждый четвертый респондент хотя бы раз в 2021 году не смог вовремя оплатить один из своих счетов за коммунальные услуги из-за отсутствия денежных средств.

Среди стран ЕС самая сложная ситуация наблюдается в Греции, где 56% респондентов признались, что не могут в достаточной мере обогреть свой дом. Также тяжелая ситуация фиксируется в Португалии и во Франции.

Известно, что с конца декабря во Франции гражданам начали выдавать талоны на дрова для их домохозяйств. Так, французы имеют возможность получить чек на сумму от €50 до €200, которая зависит от дохода человека.

10 декабря агентство Bloomberg писало, что приход холодной погоды из Арктического региона станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой. Авторы считают, что теплая осень облегчила потребление газа и помогла сохранить запасы в хранилищах, в отношении которых были сильные опасения на фоне отказа от поставок из РФ.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные счета.

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