Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Новую Каховку во время рождественской службы
Мир
Пушилин уличил во лжи гарантов Минских соглашений
Мир
Западные страны подготовили около 12 тыс. военных ВСУ с начала спецоперации
Мир
Четверть европейцев признались в проблемах с отоплением своего жилья
Мир
На Украине сообщили о переходе собора Киево-Печерской лавры от УПЦ государству
Мир
ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью
Мир
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Мир
Папа римский призвал к миру на Украине в ходе поздравления с Рождеством
Общество
У посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку журналиста Касема
Мир
В Днепропетровске демонтировали памятник Ломоносову
Мир
Медведев увидел плюсы в отказе Украины от рождественского перемирия
Мир
Активисты облили краской фасад экологического министерства в Париже
Сюжет:

Четверть европейцев признались в проблемах с отоплением своего жилья

Исследовательский центр Szazadveg: четверть европейцев испытывают проблемы с отоплением своего жилья
0
Фото: Global Look Press/Nick Zonna
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверть европейцев испытывают проблемы с отоплением своего жилья и задолженностью по счетам за коммунальные услуги. Такие данные приводит 6 января будапештский исследовательский центр Szazadveg.

Час расплаты: в Европе готовятся к веерным отключениям электричества
Чем обернулся энергетический кризис для потребителей 

«Из-за роста цен на энергоносители обе проблемы коснулись значительной части населения. 26% жителей Европы (более 100 млн человек) не имеют возможности нормально отапливать свои дома», — говорится в сообщении центра, основанном на результатах проведенного опроса.

Отмечается, что каждый четвертый респондент хотя бы раз в 2021 году не смог вовремя оплатить один из своих счетов за коммунальные услуги из-за отсутствия денежных средств.

Среди стран ЕС самая сложная ситуация наблюдается в Греции, где 56% респондентов признались, что не могут в достаточной мере обогреть свой дом. Также тяжелая ситуация фиксируется в Португалии и во Франции.

Известно, что с конца декабря во Франции гражданам начали выдавать талоны на дрова для их домохозяйств. Так, французы имеют возможность получить чек на сумму от €50 до €200, которая зависит от дохода человека.

10 декабря агентство Bloomberg писало, что приход холодной погоды из Арктического региона станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой. Авторы считают, что теплая осень облегчила потребление газа и помогла сохранить запасы в хранилищах, в отношении которых были сильные опасения на фоне отказа от поставок из РФ.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные счета.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023