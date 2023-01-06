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В СПЧ назвали надуманными обвинения против шеф-редактора «Sputnik Литва»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Обвинения против шеф-редактора агентства «Sputnik Литва» Марата Касема являются надуманными, в связи с чем в ситуацию с его задержанием должны вмешаться Организация Объединенных Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Совет Европы. Об этом говорится 6 января в заявлении членов постоянной комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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«Обвинения, предъявленные Марату Касему, сформулированы по надуманным основаниям, абсурдны по своему содержанию и демонстрируют грубейшее пренебрежение латвийскими властями такими понятиями, как свобода слова и базовые права человека», — говорится в заявлении на сайте СПЧ.

В связи с этим члены постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека обратились к заместителю верховного комиссара ООН по правам человека Наде аль-Нашиф, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру, а также комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом добиться освобождения журналиста.

«Совет также призывает коллег по международным правозащитным структурам и организациям изучить ситуацию с арестом Касема и дать ясную и принципиальную оценку действиям властей Латвии», — отметили члены комиссии.

Ранее, 5 января, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций надеется на соблюдение всех необходимых юридических процедур в деле с задержанием Касема. При этом он добавил, что сам пока еще не видел данного дела, но в ООН его обязательно изучат.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание Марата Касема латвийскими спецслужбами местью диктаторских режимов за его принципиальность. По ее словам, еще полгода назад журналист рассказывал, что власти стран Прибалтики преследуют его за профессиональную деятельность.

Марата Касема задержали в Риге 5 января. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже Касема перевели в рижскую центральную тюрьму.

Сообщалось, что адвокату шеф-редактора «Sputnik Литва» материалы дела пока не поступали. По информации «Sputnik Ближнее зарубежье», в них идет речь о нарушении Касемом экономических санкций Европейского союза (ЕС) против России и о шпионаже. По второй статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет он проживает в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря 2022 года он прибыл в Латвию по семейным делам.

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