Дело в отношении орловского чиновника с ущербом в 80 млн рублей передали в суд
В Орловской области региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы управления коммунального хозяйства Орла Дмитрия Фролова. Его обвиняют в превышении полномочий с ущербом в 80 млн рублей. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство.
Дело передано в Советский районный суд Орла.
Как установило следствие, в декабря 2020 года Фролов организовал заключение контракта с ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» на внедрение первой очереди интеллектуальной транспортной системы Орловский городской агломерации.
Компания подготовила техническое задание, которое не соответствовало эскизному проекту. Внедрение первой очереди ИТС стало невозможным. Одна подрядчик получил деньги в полном объеме.
Уголовное дело в отношении Фролова было возбуждено в январе 2022 года.
Ранее, 16 декабря, сообщалось, что в подмосковном Видном начальника отдела полиции и его подчиненного подозревают в получении взяток за невыявление незаконной предпринимательской деятельности. Факт преступления удалось выявить случайно, во время расследования дела о гибели детей при пожаре.