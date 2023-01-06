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Медведев увидел плюсы в отказе Украины от рождественского перемирия

Медведев: после отказа Украины от перемирия для наших военных «будет меньше проблем и лукавства»
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Россией, которая предложила прекратить огонь на Рождество, была протянута украинцам «рука христианского милосердия на великий праздник», однако в Киеве ее отвергли. Об этом заявил 6 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив, что таким образом будет «меньше проблем и лукавства».

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«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ прекращать огонь на Рождество», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя Совбеза также отметил, что ему жалко людей на Украине, которые лишились возможности сходить в церковь, хотя давно известно, что наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных, добавил он.

Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина в районе спецоперации РФ по защите Донбасса с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон. Однако, несмотря на это, киевские власти продолжают отдавать приказы об обстрелах населенных пунктов Донбасса.

Так, в этот день стало известно, что артиллерия ВСУ ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины, выпустила в сторону Петровского района Донецка шесть снарядов калибром 155 мм. После украинские артиллеристы во второй раз обстреляли Донецк. Стрельба снова осуществлялась из 155-миллиметровых орудий натовского образца, было выпущено четыре снаряда. Затем ВСУ произвели третий обстрел города.

В свою очередь, в США заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает помощи после того, как отверг предложение России о рождественском перемирии. Украинский лидер подвергся критике со стороны конгрессмена-республиканца Пола Госара, который заявил, что продолжать финансировать конфликт на Украине — безнравственно.

5 января Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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