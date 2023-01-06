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Карта спецоперации на Украине 6 января

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 января можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении уничтожено более 40 военных ВСУ, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. На краснолиманском направлении поражены две штурмовые группы противника. Ликвидировано более 60 боевиков, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

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Также на донецком направлении уничтожено до 80 военных ВСУ убитыми и ранеными, два танка, три БМП и пять автомобилей. На южнодонецком направлении уничтожено более 50 украинских военных. В ДНР и Херсонской области уничтожено три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В ДНР уничтожены пусковая установка и РЛС украинского ЗРК.

Конашенков сообщил, что ВСУ в ЛНР произвели три артиллерийских обстрела позиций ВС РФ. А в Запорожской области они произвели восемь артиллерийских обстрелов, ответным огнем ВС РФ подавили позиции ВСУ.

Кроме того, в ДНР был сбит самолет Су-25 ВВС Украины.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы РФ ведут успешные наступательные действия на донецком направлении, где за прошедшие сутки они также ликвидировали до 60 украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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