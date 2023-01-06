В районе СВО объявили режим прекращения огня до 24:00 7 января

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина в районе спецоперации РФ по защите Донбасса с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон. О вступлении режима в силу проинформировали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве указали, что, несмотря на соблюдение с 12:00 мск Вооруженными силами России режима прекращения огня, киевские власти продолжают отдавать приказы об обстрелах населенных пунктов Донбасса.

«Киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск, несмотря на прекращение огня», — указал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Конашенков добавил, что на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели четыре минометных обстрела российских позиций.

В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировано три артиллерийских обстрела. Кроме того, из района населенного пункта Новопавловка в Запорожской области было произведено восемь артиллерийских обстрелов.

«Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», — указал Конашенков.

Ранее в пятницу сообщалось, что артиллерия ВСУ ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины, выпустила в сторону Петровского района Донецка шесть снарядов калибром 155 мм. После украинские артиллеристы во второй раз обстреляли Донецк. Стрельба снова осуществлялась из 155-миллиметровых орудий натовского образца, было выпущено четыре снаряда. Затем ВСУ произвели третий обстрел города.

5 января Россия призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

6 января глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что у Соединенных Штатов нет доверия к рождественскому перемирию, объявленному Москвой в зоне проведения спецоперации.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».