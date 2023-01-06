РЖД назначили 300 дополнительных поездов на Рождество

В рождественские праздники с 6 по 8 января в России запущено дополнительно около 300 поездов дальнего следования на наиболее востребованных маршрутах. Об этом сообщили 6 января в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

«С 6 по 8 января поездами дальнего следования воспользуется порядка 1 млн россиян. В эти дни будут курсировать почти 300 дополнительных поездов», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что указанные даты будут вторым пиковым периодом для железнодорожных путешествий в новогодние праздничные каникулы.

Среди наиболее востребованных маршрутов — поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, а также путешествия из столицы в Адлер, Анапу, Казань и Новороссийск.

2 января в РЖД сообщали, что Новый год в поездах встретили 75 тыс. пассажиров. Начальники составов поздравили путешественников по громкой связи, в вагонах-ресторанах подготовили праздничное меню, а дети получили подарки.

28 декабря холдинг «Российские железные дороги» предупредил, что назначил более 1,3 тыс. дополнительных поездов на новогодние праздники. Специально назначенные на период массовых новогодних перевозок (с 23 декабря по 10 января) составы курсируют на наиболее востребованных маршрутах.