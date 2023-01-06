После смерти в ДТП экс-премьера Дагестана возбуждено уголовное дело
В Дагестане возбуждено уголовное по факту гибели в ДТП бывшего председателя правительства республики Магомеда Абдулаева. Об этом сообщили 6 января представители силовых структур республики.
«По факту дорожно-транспортного происшествия в Махачкале, где погиб бывший председатель правительства Дагестана, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ», — цитирует источник ТАСС.
Сообщается, что информации о задержании водителя автомобиля, который совершил наезд на бывшего чиновника, пока не поступало.
Ранее в пятницу в министерстве внутренних дел республики сообщили, что Абдулаева насмерть сбила машина. Авария произошла накануне вечером на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-21214 сбил 61-летнего экс-премьера, который переходил дорогу вне установленной зоны.
Магомед Абдулаев родился 18 июня 1961 года в Дагестане. Окончил юридический факультет Государственного Дагестанского университета, с 1998 по 2000 год был профессором кафедры теории права и государства Санкт-Петербургского государственного университета МВД. Занимал должность председателя правительства Республики Дагестан с 20 февраля 2010-го по 30 января 2013 года.