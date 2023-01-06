КГБ Белоруссии сообщил о проведении антитеррористических учений

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии проводит учения в Минской и Витебской областях для проверки готовности реагирования государственных органов на акты терроризма. Об этом сообщили 6 января в пресс-службе ведомства.

Учения начались 5 января. Отмечается, что в рамках их сценария предусмотрено задействование военной техники.

22 декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск видит готовность со стороны соседних стран проявить к республике агрессию. Он также указал, что страна не исключает, что эта агрессия может быть развернута.

Тогда же он напомнил, что в связи с этим в Белоруссии и прошла в декабре проверка сил немедленного реагирования.

11 декабря начальник Генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

14 октября Лукашенко заявил, что в республике введен режим повышенной террористической опасности. Тогда же в МИД Белоруссии пояснили «Известиям», что в стране вводится режим контртеррористической операции на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.