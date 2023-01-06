В Казахстане спасатели три дня вызволяли около 40 машин с людьми из снежной бури
В Казахстане 40 автомобилей с 93 людьми более четырех суток пробыли на Бартогайском водохранилище, застряв в снегу из-за сильного бурана. В настоящий момент все они спасены, никто из них не пострадал, сообщает 6 января издание «Казахстанская правда».
Отмечается, что 3 января спасатели разыскивали пропавшую семью из семи человек в горах Алматинской области. На территории водохранилища они обнаружили 40 авто, среди них была разыскиваемая семья.
После этого экстренные службы начали операцию по спасению, которая продлилась три дня и две ночи. Большинство машин застряли в снегу из-за чего каждую из них приходилось буксировать.
Эвакуация также затянулась из-за трех лавин, которые сошли на дорогу утром 5 января.
Ранее 6 января в Казахстане вызволили из снежного заноса 12 граждан России, застрявших на автодороге в буран. Инцидент произошел в Шемонаихинском районе.
В Казахстане уже несколько дней продолжаются снежные бури. Из-за непогоды были закрыты более 125 участков автомобильных дорог, в результате чего на блокпостах образовались заторы из порядка 600 машин. Только за 4 января спасатели эвакуировали 691 человека, в том числе 137 детей.