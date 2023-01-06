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Спорт
Умер призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли

Умер призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли

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Фото: Global Look Press/Alberto Lo Bianco
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Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Джанлука Виалли, выступавший в составе сборной Италии по футболу, умер в возрасте 58 лет. Об этом 6 января сообщил телеканал Sky Sports, на котором экс-спортсмен и тренер в последнее время работал в качестве эксперта.

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Известно, что до этого Виалли проходил 17-месячный курс химиотерапии после того, как у него был обнаружен рак поджелудочной железы. По окончании лечения он заявлял, что смог победить болезнь.

Итальянский спортсмен является одним из восьми футболистов, которым удалось выиграть Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков, и единственным, кто смог сделать это, играя за три разных клуба.

В 1998 году он начал тренерскую карьеру, заняв место играющего тренера «Челси», и в итоге стал одним из самых успешных специалистов в истории клуба. С ним команда выиграла несколько значимых трофеев, включая Суперкубок УЕФА. В 2001 году Виалли покинул лондонский клуб.

В 2019 году Виалли вошел в тренерский штаб сборной Италии. В 2021 году национальная команда выиграла с ним Евро-2020.

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