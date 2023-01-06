Junge Welt: Запад потерял «главную роль» на мировой сцене из-за России

Европа и США теряют лидирующие позиции на мировой арене из-за ситуации вокруг Украины и стремления «незападных» стран к самостоятельности. Такое мнение высказал обозреватель газеты Junge Welt Йорг Кронауэр в пятницу, 6 января.

В своей статье он, цитируя интервью декана Института финансовых исследований Чунъян Ван Вэня для South China Morning Post, называет 2022 год «годом беспрецедентного восстания незападных стран против установленного порядка». Ситуация вокруг Украины показала, что далеко не все государства желают идти по одному пути с США и Европой.

«За пределами Запада, как бы он ни бушевал, почти ни одна страна не предприняла логического шага по введению санкций против России, чтобы устранить ее как фактор силы», — пишет Кронауэр.

Он отмечает экономический рост государств Латинской Америки, Восточной Азии, а также Индии и Китая на фоне ослабления экономики западных стран.

«Движущей силой технологического развития также всё больше является Восточная Азия и всё меньше Европа и США. По сути это означает, что экономическое господство трансатлантического Запада уже закончилось», — добавляет автор Junge Welt.

Ранее, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что конфликт на Украине вредит США и может привести к окончанию американской гегемонии в мире.

До этого, 19 декабря, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что большинство стран мира не поддерживают США и их союзников в желании доминировать на мировой арене с помощью санкций и силовых методов.

В начале декабря Лавров заявил, что Соединенные Штаты стремятся нажиться на энергетическом кризисе в Европе. Он также высказал мнение, что восстановить прежние отношения с Западом невозможно.

В конце сентября президент России Владимир Путин говорил, что в настоящее время происходит процесс формирования многополярного мира и более справедливого порядка.